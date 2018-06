Nordeifel - Casting für neues Mädchenteam beim JFV FC Eifel

Nordeifel. Der Jugendförderverein (JFV) FC Eifel 2017 plant die Gründung einer neuen Mädchen-Fußballmannschaft für die Jahrgänge 2006 bis 2008. Dafür werden nun Mädels aus allen Orten im Bereich Monschau, Simmerath und Roetgen gesucht, die Spaß am Fußball haben und gerne Teil dieser neuen Mannschaft sein möchten.

Dazu findet am (WM-freien) Donnerstag, 5. Juli, von 17.30 bis 19 Uhr ein Probe- und Schnuppertraining im Sportpark Konzen, Am Windrad 8 (Gewerbegebiet Imgenbroich), statt.

Bei diesem Training kann man einmal ausprobieren, ob Fußball vielleicht das neus Hobby werden könnte, und wie ein Training aussieht. Mitgebracht werden müssen nur Sportsachen (wenn vorhanden, Fußballschuhe, sonst Sportschuhe für draußen), etwas zu trinken und gute Laune. Das Trainerteam wird ein paar typische Trainingsübungen vorbereiten, und natürlich wird ganz viel gekickt.

Mädchen, die schon in einer (Jungen-) Mannschaft spielen oder gespielt haben, müssen sich für das Probetraining eine schriftliche Erlaubnis von ihrem Verein besorgen. Noch vor den Sommerferien wird dann ein weiteres Training der neuen Mannschaft stattfinden. Wer mitmachen möchte, wird gebeten, sich kurz per Anruf oder Whatsapp-Nachricht an 0171/8348820 oder per E-Mail an fussballgirls@t-online.de anzumelden, damit das Trainerteam die 90-minütige Einheit planen kann.