Förderschule Eicherscheid ein wichtiger Partner

Ein wichtiger Kooperationspartner für die CBW Imgenbroich ist die Förderschule Nordeifel mit Sitz in Eicherscheid. Franz-Josef Wilden, Betriebsleiter des Werks 5, hofft, dass es gelingt, die Schließungspläne für den Standort noch einmal zu überdenken und damit den Schülern weite Fahrten in andere sonderpädagogische Einrichtungen in der Städteregion zu ersparen. Viele Absolventen der Förderschule fänden später eine Anstellung in der Caritaswerkstatt Imgenbroich. Dies soll nach dem Wunsch von Franz-Josef Wilden auch so bleiben, „denn die Kinder sollen dort Arbeit finden, wo sie auch aufwachsen“. Eine Schließung der Förderschule, sagt Wilden, „geht gar nicht“.

Als „großen Quatsch“ bezeichnet CBW-Geschäftsführer Michael Doersch generell die Schließung von Förderschulen. Die Inklusionsmodelle an den Regelschulen seien zwar zum Teil hervorragend, aber in der täglichen Praxis erfahre man, dass es bereits eine Reihe von Rückläufen gebe, und Eltern ihre Kinder in einer Förderschule besser aufgehoben sähen, weil diese in der Regel individueller auf die unterschiedlichen Formen von Behinderungen eingehen könnten.

Bei einer sonderpädagogischen Einzelbetreuung an einer Regelschule lasse es sich kaum vermeiden, dass der Behinderte irgendwann seine Sonderrolle spüre.