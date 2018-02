Schleiden - Caritas Regenbogengruppe: Theaterprojekt für belastete Kinder

Schleiden. Die Schleidener Regenbogengruppe der Eifeler Caritas ist ein Angebot für Kinder psychisch oder suchtkranker Eltern. Die derzeit 9- bis 13-jährigen Mädchen und Jungen haben hier wöchentlich die Möglichkeit, über Dinge zu sprechen, die sie im häuslichen Alltag beschäftigen.

Alles, was sie auf dem Herzen haben, kann in einem geschützten Rahmen frei geäußert werden. Zudem sollen sie in dieser Zeit „mal einfach nur Kind“ sein: spielen, toben, basteln, Spaß haben.

Nun waren 13 Kinder im Begegnungszentrum des Caritas-Hauses Schleiden zu Gast, um gemeinsam mit Theaterpädagogin Petra Knittel l einen ganztägigen Theater-Workshop unter dem Motto „Schneewittchen“ zu erleben. Das Projekt wurde von den Caritas-Mitarbeiterinnen Irene Nellessen, Oliver Hertzog-Häcker sowie von Sylvia Hinzmann begleitet. J

ahrespraktikantin Julia Nekrasow bewies ihr Talent zudem beim Schminken der jungen Akteure. In andere Rollen schlüpfen, sich selbst ausprobieren und mit Hilfe der Verkleidungen den Mut fassen, Dinge vorzuführen, die sie sich sonst nicht trauen würden, sind wesentliche Elemente des Workshops. „Die Kinder hatten vorab den Wunsch geäußert, das Märchen „Schneewittchen“ zu spielen.

So kamen während der Aufführung beispielsweise Zwerge in allen Größen mit musikalischer Begleitung auf die Bühne. Das Projekt war gelungen. Ein Elfjähriger verabschiedete sich dankend mit den Worten: „Das war ein schöner Tag.“