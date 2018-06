Rollesbroich - Bumperball in Rollesbroich

Rollesbroich. Das Bumperball-Turnier des Regiosportbunds Aachen findet am Freitag, 6. Juli, ab 16.30 Uhr auf dem Rollesbroicher Sportplatz statt. Teilnehmen können Jugendliche ab 14 Jahren. Gespielt wird in Teams mit jeweils drei Spielern, wobei die Mannschaften auch Auswechselspieler haben dürfen.

Anmelden können sich alle interessierten Jugendliche unter der E-Mail-Adresse Stephan.Mayer@regiosportbund-Aachen.de oder im Jugendcafé Simmerath bis Freitag, 29. Juni. Sollten noch Plätze frei sein, gibt es auch noch die Möglichkeit, sich am Veranstaltungstag bis 16 Uhr vor Ort nachzumelden.

Zusätzlich stellen die Sportvereine SC Komet Steckenborn und TV Roetgen die Sportarten Volleyball und Handball für Jugendliche vor. Interessierte können sich einen Überblick über Trainings- und Spielmöglichkeiten verschaffen und an diesem Tag natürlich auch aktiv die jeweilige Sportart ausprobieren und mitmachen. Wer also Neugierig geworden ist und Lust auf Fußball im Bumperball-Outfit, Pritschen und Baggern beim Volleyball sowie Werfen beim Handball hat, sollte sich am 6. Juli, ab 16 Uhr auf dem Rollesbroicher Sportplatz einfinden.

Volley- und Handball probieren

Volleyball und Handball wird für Kinder ab dem dritten Schuljahr angeboten. Über eine rege Teilnahme freut sich der Regiosportbund, der vom SV Roland Rollesbroich und dem SV Nordeifel unterstützt wird. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.