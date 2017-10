Einruhr.

Die Umgestaltung des Parkplatzes an „Schönen Aussicht“ an der B 266 zwischen Kesternich und Einruhr mit dem Ziel, Motorradfahrern durch einen Schotterbelag die Aufenthaltsqualität zu nehmen, hat ein vielfältiges Echo ausgelöst. Insbesondere in den sozialen Netzwerken meldeten sich Kritiker zu Wort. Dort war von Geldverschwendung die Rede. Es wurde die Befürchtung geäußert, dass es zu einer erhöhten Unfallgefahr komme, wenn Schotter auf die Straße gelange. Außerdem würden die im Zufahrtsbereich des Parkplatzes neu angelegten Erdwälle einen guten Sichtschutz bieten und damit die Entsorgung von wildem Müll erleichtern. Kritisiert wurde auch, dass das Raser- und Lärm-Problem durch die Maßnahme nur verlagert werde.