Blut spenden in Imgenbroich Letzte Aktualisierung: 3. Januar 2017, 11:39 Uhr

Imgenbroich. Der nächste Termin zum Blutspenden in der Eifel ist in Imgenbroich am Montag, 9. Januar, von 17 bis 19.30 Uhr im Bürgercasino, Triererstraße 240.