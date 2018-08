Simmerath - Blasmusiker der Hansa radeln nach Kevelaer

Simmerath. Die Hansa Blasmusik aus Simmerath hatte wieder zu Fahrradwallfahrt aufgerufen, und so starteten jetzt 13 Teilnehmer nach Kevelaer.

Die erste Rast wurde bei Dirigentin Anke Bauer in Niederau eingelegt, bevor es anschließend weiter zur Jugendherberge nach Brüggen ging. Am nächsten Tag ging es von Brüggen aus in Richtung Maas und dann den Fluss entlang bis zur nächsten Jugendherberge in Höhe von Kevelaer.

Am Sonntag wurden drei Busse mit Wallfahrern aus Simmerath begrüßt und bei der Messe im Pax Christi musikalisch begleitet. Ebenso wurden der Kreuzweg am Nachmittag und die Schlussandacht in der Kerzenkapelle musikalisch begleitet.

Bis auf vier Radfahrer fuhren abends alle gemeinsam mit dem Bus zurück nach Simmerath. Für die vier Harten ging es montags zuerst nach Kerkrade. Dort wurde im Kloster Rolduc Quartier bezogen.

Am Dienstag führte der Weg durchs Wurmtal und über den Vennbahnradweg in Richtung Heimat, am frühen Nachmittag wurde Simmerath erreicht.