Biergartenfest am Stellwerk Raeren Letzte Aktualisierung: 23. Mai 2017, 09:23 Uhr

Raeren. Der Verkehrsverein (VRR) Raeren veranstaltet am langen Wochenende von Christi-Himmelfahrt, 25. bis 28. Mai, das neunte Biergartenfest am Stellwerk Langenbend. Am Donnerstag beginnt das Bewirtungsangebot mit belgischen Spezialitäten um 11 Uhr.