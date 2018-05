Vossenack.

Nicht nur „schöne“ Bilder gibt es derzeit in den Fluren des Kloster-Kultur-Kellers in Vossenack zu sehen, die Ausstellung „Arpilleras“ zeigt Bilder von wirtschaftlichen Problemen, von Not, von militärischen Aktionen und Gewalt. Sie wurden von Frauen in den Ländern Chile, Bolivien, Peru, Ecuador und Kolumbien angefertigt und schildern deren Situation in Zeiten der Unterdrückung.