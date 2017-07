FVM teilt Staffeln der Frauen und Juniorinnen ein

Der Fußballverband Mittelrhein hat nun auch die Staffeleinteilung der Frauen- und Juniorinnen-Staffeln bekannt gegeben. Dabei startet die erste Frauenmannschaft des TV Konzen am 10. September in ihre dritte Saison in der Landesliga-Staffel 2. Die Gegner der Konzenerinnen werden sein: DJK Südwest Köln, SC West Köln, Vorwärts Spoho Köln II, SC Dirmerzheim, SG Erfthöhen, SG Oleftal, Eintracht Kornelimünster, Sportfreunde Hörn, SC Stetternich, VfR Unterbruch und der SV Viktoria Waldenrath-Straeten.

Unter dem neuen Namen des Jugendfördervereins (JFV) FC Eifel 2017 spielen ab 9. September zwei Juniorinnenmannschaften des TV Konzen auf Verbandsebene. Die B-Juniorinnen spielen im elften Jahr in Folge in der U17-Mittelrheinliga, die folgende Besetzung hat: SC Fortuna Köln, DJK Südwest Köln, TuS Köln rrh., RW Merl, SV Menden, TSV Wolsdorf, FFC Bergheim, GW Brauweiler, Alemannia Aachen U16 und JFV FC Eifel 2017.

Die C-Juniorinnen des FC Eifel 2017 treten in der Staffel 5 der U15-Bezirksliga der Mädchen an und treffen hier auf GW Brauweiler, SG FC Rhenania Eschweiler/FSV Columbia Donnerberg, SG SF Hörn/Burtscheider TV und den SV Kaster.

Bei den A-Juniorinnen trifft der SV Rott in der Bezirksliga auf den Burtscheider TV, JSC BW Aachen, SG Oleftal, die SpVg Ländchen/Sieberath und den SC Blau-Weiß Köln.