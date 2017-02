Imgenbroich/Aachen.

Die Spannung steigt bei Louis Quattelbaum und den 16 Mädels der erfolgreichen Formation „Made to Move“ vom Imgenbroicher Tanzclub Dash. Am Donnerstag und Freitag standen für die jungen Tänzerinnen und Tänzer zwei Generalproben im Aachener Eurogress auf dem Programm, genau dort also, wo sie am Samstagabend ihren wohl bislang größten Auftritt haben werden.