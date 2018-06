Steinfeld - Benefizkonzert in der Basilika

Steinfeld. Weniger der theoretische Diskurs, sondern der gelebte Dialog im täglichen Miteinander sind wichtige Bausteine für den Frieden. Diesen Auftrag nimmt die Salvatorschule in Nazareth seit mehr als 50 Jahren wahr. Gut 1450 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren unterschiedlicher Religionen besuchen heute den Kindergarten sowie die Grund- und Sekundarschule der Salvatorianerinnen in Israel.

„Die Salvatorschule ist eine der anerkanntesten christlichen Privatschulen in Israel. Wir sind keine Eliteschule – alle werden gefördert, Begabte und Schwache, Kinder aller sozialen Schichten und Religionen,“ so Klara Berchtold.

Sie vertritt die Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen als Träger der Schule im Heiligen Land. Das Konzept geht auf – Ziele und Werte werden nicht nur von christlichen Familien geteilt. 14 Prozent der Schüler stammen aus muslimischen Familien, 86 Prozent sind Christen unterschiedlicher Konfession.

Diese Initiative der Schule soll weiter ausgebaut werden. Aus diesem Anlass laden die Schwestern, zusammen mit der Schulleitung aus Nazareth, zum Benefizkonzert am Freitag, 22. Juni, um 17 Uhr in der Basilika im Kloster Steinfeld ein. Die musikalische Leitung hat Andreas Warler, Organist an der Basilika. Für die aus Nazareth angereiste siebenköpfige Schülergruppe ist das Konzert eine Gelegenheit Danke für die Unterstützung zu sagen.