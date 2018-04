Simmerath - Belästigungen in der Mainacht einschränken

Belästigungen in der Mainacht einschränken Letzte Aktualisierung: 27. April 2018, 15:13 Uhr

Simmerath. Wie in den vergangenen Jahren möchte die Gemeinde Simmerath auch in diesem Jahr sicherstellen, „dass in Simmerath die mit den Aktivitäten in der Mainacht einhergehenden Belästigungen der Anwohner im Bereich des zentralen Bushofes auf ein erträgliches Maß beschränkt bleiben“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.