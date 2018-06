Simmerath - Beim Thema Geburtshilfe geht der Blick nach vorn

Weite Anreise und Verzicht für drängendes Thema

Die angekündigte Schließung der Geburtshilfe ist ein Thema, dass in der Eifel viele Menschen berührt, weit darüber hinaus aber auch die Politik aufgeweckt hat. So berichtete Simmeraths Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns, dass er sehr kurzfristig alle drei Landtagsabgeordneten aus unserer Region für Dienstagabend nach Simmerath eingeladen hatte – „und alle Drei folgten der Einladung!“, freute sich der Bürgermeister. Dass neben Stefan Kämmerling (SPD) – dem einzigen „zuständigen“ MdL für die Nordeifel – auch Dr. Werner Pfeil (FDP/Städteregion Nord) und Dr. Ralf Nolten (CDU/Düren) Dienstagabend flugs in die Eifel kamen, freute Hermanns besonders – und das nicht aus politischen Gründen: Sowohl Dr. Pfeil wie auch Dr. Nolten hatten für Dienstagabend nämlich auch eine persönliche Einladung von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der mit allen Abgeordneten „ein Jahr schwarz-gelbe Regierungskoalition in Düsseldorf“ feierte. Beide gaben jedoch der Eifel den Vorzug.

Eine weite Anreise nahm auch Professor Dr. Dr. Rainer Salfeld für das Treffen in Kauf. Der Konzernchef Deutschland der Artemed-Gruppe reiste eigens aus München an und diskutierte mit fünf Bürgermeistern, Eifeler Städteregionsabgeordneten, Dr. Behar und weiteren Vertretern der Eifelklinik drei Stunden lang zum brennenden Thema Geburtshilfe.