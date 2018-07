Eicherscheid.

Nachdem am 30. Juni die Sportwoche des SV Germania Eicherscheid mit dem 41. Volkslauf eingeläutet wurde, fand diese am vergangenen Freitag mit der 40. Auflage des Schülersportfests und dem mittlerweile zur guten Tradition gewordenen und in den Mittagsstunden stattfindenden Bewegungstag, welchen die Germania zusammen mit dem Kindergarten Brummkreisel veranstaltet, ihre Fortsetzung.