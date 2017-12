Simmerath.

Stimmungsvolle Musik und Gedanken zum Advent präsentierte der Kammermusikkreis Simmerath am Sonntag in der Simmerather Pfarrkirche. Was die 26 Musiker aus Simmerath, Monschau, Vossenack, Roetgen und Monschau dabei unter Leitung von Friedhelm Schütz zu Gehör brachten, ließ nicht einen Takt lang erkennen, dass hier Laienmusiker ein Konzert gaben.