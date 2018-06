Roetgen. Im Windpark Münsterwald beginnen am Donnerstag die Fundamentarbeiten. Bis Anfang Juli kommt es daher zu erhöhtem Baustellenverkehr auf der Himmelsleiter.

An der aktuellen Verkehrsführung ändert sich nichts, damit der Verkehr möglichst ungestört fließen kann. Bereits seit Beginn der Arbeiten ist auf der Himmelsleiter für die Einfahrt in den Windpark eine eigene Abbiegerspur eingerichtet worden. Für die Ausfahrt aus dem Windpark regelt eine Baustellenampel den Verkehr so, dass während des Berufsverkehrs nur alle 15 Minuten die Ampel für die Baustellenfahrzeuge freigeschaltet wird.