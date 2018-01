Roetgen.

Der Spielplatz an der Hermann-Josef-Cosler-Straße in Roetgen soll bald auch vom Vennbahnradweg aus barrierefrei zugänglich sein. Das hat der Bauausschuss der Gemeinde Roetgen beschlossen. Offen ist aber noch, ob die Wallonische Region in Belgien zustimmen wird, schließlich befindet sich der Vennbahnradweg auf ihrem Gebiet.