Strauch.

Eine Rohrzange oder einen Ringschlüssel hat Pascal Kell schon länger nicht mehr in der Hand gehalten, und im Heizungskeller ist er auch ein eher seltener Besucher geworden. Der 24-Jährige will zwar nicht ausschließen, dass er noch einmal in den Werkzeugkoffer greift, aber sein beruflicher Weg zeichnet sich momentan anders ab.