Simmerath - Auszeit mit Taizé-Liedern in der Simmerather Pfarrkirche

Simmerath. Zu einer Auszeit mit Liedern aus Taizé sind alle Interessierten am Samstag, 23. Dezember, 19 Uhr, in die Simmerather Pfarrkirche eingeladen.

Mit warmem Licht und Kerzen wird ein Akzent gesetzt gegen die Dunkelheit an einem der kürzesten Tage im Jahr. Gesänge, stille und kurze Texte schaffen einen Ruhepunkt, um die hektische Vorbereitungszeit zu beenden und sich auf Weihnachten einzustimmen.

Die Gesänge – meist in deutsch, englisch oder einer anderen europäischen Sprache – sind leicht erlernbar und laden ein, einmal anders zu beten und zu singen. Begleitet werden sie von Klavier und Gitarre. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Mitzubringen sind alleine die Freude am gemeinschaftlichen Gebet und am gemeinsamen Singen.

Anschließend gibt es ein lockeres Zusammenbleiben im Turmraum bei heißen Getränken und weihnachtlichem Gebäck. Jugendliche und Erwachsene jeder Konfession und jeden Alters sind willkommen.