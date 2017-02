Auszeichnung für Blankenheimer Fasching von 1613

Roetgen. 13 Jahre sind in der Eifel schon längst eine Tradition: Damals beschloss man bei einem Prinzenempfang in der Roetgen-Therme, dass der Orden des jeweiligen Karnevalsprinzen von Stamos Papas, Kurt Schreiber und Hubert vom Venn vor dem Start des Rosenmontagszuges an einen Ort in Griechenland oder der Eifel gebracht werden muss, der irgendwie mit Karneval zu tun haben muss.

Bei der Premiere brachte man den Orden (ohne Eulen) nach Athen, es folgten Ausflüge an das Denkmal von Fritz von Wille in Hillesheim-Kerpen, an das Denkmal des Marathon-Läufers, an das Grab des Hauptmanns von Köpenick in Luxemburg, an den Eiffelturm, den Tempel des Poseidon, an den Clara-Viebig-Brunnen im „Weiberdorf“ Eisenschmitt, zum Eifelkoch Thomas Herrig aus Meckel, zum höchsten Berg Belgiens und an die Betradaburg, eine der möglichen Geburtsstätten des Aachener Säulenheiligen Karl.

2015 brachte man den Orden nach Kehr, jenem dreigeteilten Eifelweiler, der zu Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Ostbelgien gehört. Im vergangenen Jahr hing der Orden am 167 Meter hohen UKW-Turm des WDR auf dem Bärbelkreuz im Zitterwald.

In diesem Jahr stand der wohl älteste Karnevals- oder besser Faschingsumzug der Eifel auf der Liste. Das Trio musste nicht lange recherchieren: 1613 gab es den ersten Faschingsumzug in Blankenheim, um die bösen Wintergeister auszutreiben - ein Ritual bis auf den heutigen Tag am Samstag vor Karneval.

Also fuhr das Trio in die Stadt der Ahrquelle, um den Orden an das Georgs-Stadttor zu hängen, in dem sich auch das Blankenheimer Karnevalsmuseum befindet. Anschließend war man noch zu Gast im „Hexenkeller“ von Ulrich Parsch, einem der Gründer des Karnevalsmuseums.