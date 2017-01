Ausstellung: Sozialkritische Werke in der Galerie Eifel-Kunst

Gemünd. Die Schweizer Künstlerin Mirjam Rigamonti Largey stellt wieder in der Galerie Eifel-Kunst aus. Mirjam Rigamonti-Largey hat bereits im vergangenen Jahr bei der Gemeinschaftsausstellung „Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen“ mit einem ihrer Werke teilgenommen.

Die Schweizer Künstlerin wird von Sonntag, 8. Januar, bis zum 1. Februar einen Querschnitt ihrer politischen und sozialkritischen Werke in der Galerie Eifel-Kunst ausstellen.

„Gewalt tötet Argumente“

Die Ausstellung „Gewalt tötet Argumente“ zeigt Bilder, in denen sie ungeschönt aufzeigt, was alles grundfalsch läuft auf unserer Welt und Wege sucht, die zu anderen Sichtweisen und zu möglichen Lösungen führen könnten. Genauso wie sie Verbrechen (auch sogenannt legale, wie z. B. Kriege, Ausgrenzung von Randgruppen, tierquälerisches Verhalten der Industrie und vieles mehr) klar ablehnt und verurteilt, versucht sie, die Mechanismen, die dahinter sind, zu verstehen.

Furcht abzubauen sei ihr wichtig, so Mirjam Rigamonti-Largey weil diese blockiert, lähmt und handlungsunfähig macht. Unsere Welt braucht aber dringend ein beherztes und mutiges Handeln, indem Missstände aufgezeigt werden und jeder Einzelne ethische Verhaltensweisen lebt.

Die Künstlerin arbeitet häufig mit Mischtechniken – Collagen und Acrylmalerei – greift dabei auf bestehendes Material zurück, das sie zur Erschaffung eigener Interpretationen und Neudeutungen inspiriert. Dabei greift sie auch gerne auf das Zusammenspiel von Bild und Text zurück, auf der Suche nach einer mehrschichtigen Kommunikation.

Einführung und Musik.

Die Ausstellungseröffnung findet am Sonntag, 8. Januar, ab 11 Uhr in den Räumen der Galerie Eifel-Kunst, Schleidener Straße 1, in Gemünd statt. Die Ausstellung ist freitags und sonntags von 14 bis 18 Uhr und auf Vereinbarung zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die musikalische Gestaltung übernimmt Georg Kaiser. Klaus Ranglack, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Schleiden, wird die einführenden Worte sagen.