Eifel - Ausstellung: Bei Mondlicht durch die Wildnis(t)räume

Eifel. Im Licht des Mondes den Tieren des Nationalparks Eifel auf der Spur: Am Samstag, 13. Januar, führen Ranger des Nationalpark-Zentrums Eifel Kinder und ihre Familien durch die Ausstellung „Wildnis(t)räume“ bei Mondlicht.

Start der Entdeckerreise ist um 16.45 Uhr bei Sonnenuntergang im Nationalpark-Zentrum in Vogelsang IP. Auf die Teilnehmer warten ungewöhnliche Überraschungen. Alle bekommen eine Taschenlampe in die Hand, um die Wildtiere (Präparate) in der Ausstellung besser finden zu können.

Dabei gibt es Wissenswertes rund um das Thema Mond und seinen Einfluss auf die Tiere. Wer dabei sein möchte, melde sich bis zum 12. Januar unter Telefon 02444/915740 im Nationalpark-Zentrum Eifel an. Treffpunkt ist der Counter im Forum Vogelsang IP um 16.45 Uhr.