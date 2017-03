Roetgen.

Eins steht für die 15-jährige Sarah Böhm fest: „Ich will später keinen Bürojob haben“, sagt die Schülerin der Privatschule Conventz aus Roetgen. Welcher Beruf für sie in Frage kommen könnte, will sie gemeinsam mit ihrer Freundin Verena Scheins beim 17. Ausbildungstag der drei Nordeifelkommunen Roetgen, Monschau und Simmerath herausfinden.