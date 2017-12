Simmerath - Auffahrunfall mit Bus bei der Kläranlage Simmerath

Simmerath. Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen um kurz vor 7 Uhr auf der Bundesstraße 266 in Höhe der Kläranlage Simmerath wurde ein 64-jähriger Autofahrer aus Roetgen leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Er war auf der B266 in Richtung Rollesbroich unterwegs gewesen, vor ihm fuhr ein Linienbus. Dessen Fahrerin, eine 61-jährige Frau aus Stolberg, hatte plötzlich abbremsen müssen, weil rechts auf dem Grünstreifen ein Auto stand, dessen Heck bis in die Straße ragte. Die Busfahrerin bremste voll ab, der Bus prallte aber gegen das Heck des Pkw. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegen kommenden Wagen zusammen.

Die Busfahrerin und der Fahrer des entgegen kommenden Pkw, ein 60-jähriger Mann aus Steckenborn, blieben unverletzt. Der Bus beförderte zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste. Bis 8.30 Uhr war die B266 in Höhe der Unfallstelle zum Teil voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.