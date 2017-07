Auf Entdeckungstour: Ferienspaß für Kinder im Nationalpark Eifel

Schleiden-Vogelsang. Alle Wildnisfreunde zwischen 8 und 14 Jahren sind eingeladen, jeden Mittwoch in den Sommerferien an einer Ferien-Aktion zur Ausstellung „Wildnis(t)räume“ des Nationalpark-Zentrums Eifel in Vogelsang IP teilzunehmen.

Gemeinsam mit einem Ranger geht es auf Entdeckungstour: Dabei erfahren die Teilnehmer spielerisch und kreativ, wie wichtig Wasser und Wald für die Wildnis im Nationalpark Eifel sind. „Wir werden uns in die einzelnen Bestandteile eines Baumes verwandeln, finden heraus, wie sich so ein umstürzender Baum fühlt und welche Fähigkeiten Tiere brauchen, um in der Wildnis überleben zu können“, erklärt Ranger Klaus Leyendecker. Anschließend erkundet die Feriengruppe die Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ mit ihren über 50 Tast-Installationen, Modellen und Tierpräparaten.

Um 11 Uhr geht es los. Treffpunkt ist im Besucherzentrum in Vogelsang. Von dort startet die Exkursion nach draußen. Gegen 15.30 Uhr endet die Ferientour. Verpflegung und entsprechende Kleidung sollten mitgebracht werden. Eltern können gerne mit dabei sein.

Die Aktion kostet inklusive Ausstellungsbesuch und Materialien 10 Euro pro Person. Eine Anmeldung unter Telefon 02444/ 915740 ist erforderlich. Die Termine für den Ferienspaß sind: 19. Juli, 26. Juli, 2. August, 9. August, 16. August, 23. August.