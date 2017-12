Roetgen.

In Anlehnung an Hape Kerkelings 2006 erschienenen Reiseführer hätten sie im Freundeskreis mitteilen können: „Wir sind dann mal weg.“ Das unterließen Anna Kühnel und Michael Schmitz aus Roetgen jedoch bewusst, als sie sich im Spätsommer in Richtung der iberischen Halbinsel aufmachten, um eine lang gehegte Idee umzusetzen und im dreiwöchigen Urlaub den Jakobsweg zu begehen.