Monschau.

Digitale Medien rund um die Uhr ausleihen – dies ermöglicht die sogenannte „Onleihe“. Zahlreiche Bibliotheken in der Region haben sich in der „Onleihe Region Aachen“ zusammengeschlossen, doch was offenbar viele noch nicht wissen: Seit Jahresbeginn ist auch die Stadtbücherei Monschau in diesem Verbund mit dabei.