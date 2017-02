Auch im Rurtal begeistert der Straßenkarneval

Erkensruhr/Einruhr.

Von wegen nur Kamelle in Form von Kaubonbons: Der Karnevalszug, der sich am Tulpensonntag in Erkensruhr in Bewegung setzte und einige Kilometer weit durch die Ortschaft, aber dann auch durch Wald und Feld bis hin nach Einruhr schlängelte, hatte noch ganz anderes Wurfkaliber an Bord.