An vielen Schulen gab es hitzefrei

Für die Klassen 5 bis 9 des St.-Michael-Gymnasiums in Monschau war am Donnerstag schon nach der vierten Stunde Schluss. Auch die Schüler des Franziskus-Gymnasiums in Vossenack (Klassen 5 bis 9) durften nach der sechsten Stunde nach Hause gehen.

An der Sekundarschule in Simmerath wurde der Unterricht am Mittwoch und am Donnerstag jeweils nach der fünften Stunde beendet. Die Schülerinnen der Mädchenrealschule St. Ursula hatten am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nach der vierten Stunde hitzefrei.

Auch an der Elwin-Christoffel-Realschule in Monschau hatten die Schüler an diesen Tagen jeweils nach der fünften Stunde frei. Die Grundschule Konzen/Imgenbroich gab den Kindern am Donnerstag nach der vierten Stunde frei. An der Grundschule Mützenich/Kalterherberg war am Donnerstag nach der fünften Schluss.

An der Grundschule in Simmerath endete der Unterricht am Dienstag und am Mittwoch nach der vierten Stunde, am Donnerstag war ohnehin nach der fünften Schulstunde Schluss. Die Schüler der Grundschule in Höfen hatten am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nach der vierten Stunde frei bekommen.

An der Grundschule Roetgen gab es am Mittwoch nach der vierten Stunde hitzefrei, am Donnerstag endete der Unterricht ohnehin nach der vierten Stunde. Kein hitzefrei bekamen die Schüler der Grundschulen Steckenborn und Kesternich sowie die Schüler der Privatschule Conventz in Roetgen.