Rollesbroich.

Es war ein ungewohntes Bild, das sich auf dem Sportplatz des SV Roland Rollesbroich bot: Mit Luft befüllte Riesenbälle wurden von den Mitspielern am Körper getragen, und mit diesen versuchten sie, einen Fußball in zwei kleine Tore unterzubringen. „Bumperball“ – so nennt sich diese Fun-Sportart, die meist als abgewandelte Spielversion des Fußballs unter erschwerten Bedingungen gespielt wird.