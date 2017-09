Anmeldung für Monschauer Grundschulen

Monschau. Die Schulpflicht für alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2011 bis 30. September 2012 (Stichtag) geboren sind, beginnt am 1. August 2018.

Eltern, die die Einschulung ihres Kindes wünschen, das nach dem Einschulungsstichtag, dem 30. September, geboren ist, können einen formlosen Antrag an die Grundschule richten. Die Schulleitung entscheidet nach eingehender Beratung mit den Eltern über die Aufnahme des Kindes. Als Entscheidungshilfe kann die Schulleitung ein schulärztliches oder im Einzelfall auch ein schulpsychologisches Gutachten heranziehen.

Eine Aufnahme ist immer dann möglich, wenn erwartet werden kann, dass das Kind erfolgreich in der Schule mitarbeiten wird. Anmeldeort für die Katholische Grundschule Höfen-Mützenich ist für die Kinder aus den Kindergärten Mützenich, Kalterherberg und Monschau am Standort Mützenich, Eupener Straße, (Telefon4145), für die Kinder aus den Kindergärten Höfen und Rohren, der Standort Höfen.

Anmeldetermin für die Kinder der Kindergärten aus Höfen und Rohren ist am Dienstag, 10. Oktober, von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 16 bis 17 Uhr, Termin für die Kinder aus dem Kindergarten Mützenich ist Mittwoch, 11. Oktober, 8.30 bis 11 Uhr, für die Kinder aus dem Kindergarten Monschau am Donnerstag, 12. Oktober, 8.30 bis 11.30 Uhr, für die Kinder aus dem Kindergarten Kalterherberg ist der Termin am Mittwoch, 18. Oktober, von 8.30 bis 11 Uhr und von 16 bis 17 Uhr. Für die Gemeinschaftsgrundschule Imgenbroich-Konzen findet die Anmeldung für die Kinder aus den Kindergärten Konzen und Imgenbroich am Standort Konzen, Konrad-Adenauer-Straße 2, (Telefon3770) statt.

Termin ist für die Imgenbroicher Kindergartenkinder am Montag, 16. Oktober, von 8 bis 13.30 Uhr und von 16 bis 18 Uhr und für die Kinder aus dem Kindergarten Konzen am Dienstag, 17. Oktober, von 8 bis 13.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. In den Kindergärten werden Terminlisten ausgehängt. Falls keine Terminabsprache erfolgt ist, wird um telefonische Kontaktaufnahme mit der jeweils gewünschten Schule gebeten. Es wird gebeten, das Familienstammbuch oder eine Geburtsurkunde vorzulegen. Die Kinder zum Anmeldetermin mitbringen!