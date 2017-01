Anmeldetage am Franziskus-Gymnasium

Nordeifel. Viele Eltern überlegen derzeit, welche Schulform ihr Kind nach der Grundschule besuchen soll. Das Gymnasium in Vossenack hat daher nun die Anmeldetermine für das kommende Schuljahr 2017/2018 veröffentlicht.

Die Anmeldung für Geschwisterkinder ist am Freitag, 3. Februar, von 13 bis 16 Uhr, die Anmeldung der Kinder aus der Gemeinde Hürtgenwald und aus Nideggen-Schmidt am Freitag, 3. Februar, 16.30-19 Uhr. Anmeldungen der Kinder aus Simmerath, Zweifall und Roetgen und anderen Orten werden am Samstag, 4. Februar, von 9 bis12 Uhr angenommen.

Zur Anmeldung sind folgende Unterlagen mitzubringen: das Halbjahreszeugnis 4. Schuljahr (Original und Fotokopie), die Empfehlung der Grundschule (Original und Fotokopie), Anmeldescheine der Grundschule, eine Geburtsurkunde (Original und Fotokopie), eine Taufbescheinigung {Original und Fotokopie), zwei Passbilder des Kindes.

„Kommen Sie bitte mit ihrem Kind zum Vorstellungsgespräch“, bittet die Schule und betont: „Voraussetzung für die Aufnahme am Franziskus-Gymnasium ist die Bereitschaft der Eltern und des Kindes, das Bildungs- und Erziehungskonzept der Schule zu bejahen und durch den Abschluss des Schulvertrags zu bestätigen.“

Für Schüler, die in eine andere Jahrgangsstufe aufgenommen werden möchten, wird kein eigener Anmeldetermin angesetzt. Hier erbittet die Schule eine schriftliche Bewerbung nach Erhalt des Halbjahreszeugnisses. Die Sprachenfolge am FGV ist: Englisch ab Klasse 5, Latein oder Französisch ab Klasse 6, Griechisch oder Französisch ab Klasse 8. In der Klasse 8 ist statt Sprachen auch das Fach Naturwissenschaft wählbar.