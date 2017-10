Anmelden zum Herbstsegeln der Grenzlandjugend

Roetgen. Seit 39 Jahren fährt jedes Jahr im Herbst eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 21 Jahren mit sechs bis acht Segeljachten auf eines der beliebtesten Segelreviere Europas. Beim Herbstsegeln der Grenzlandjugend Roetgen haben die Jugendlichen die Möglichkeit, eigene Erfahrungen auf dem Wasser von Ijssel- und Markermeer zu sammeln.

Die erfahrenen Kapitäne aus den Reihen der Grenzlandjugend kennen viele Geschichten zu den gemütlichen Hafenstädten.

Los geht es in der zweiten Herbstferienwoche vom 21. bis 28. Oktober. Jede Crew verpflegt sich selbst und so kann jeder, der möchte, einmal probieren, auf zwei Flammen ein leckeres Essen für sieben Personen zu kochen. Natürlich unterstützen die erfahrenen Kapitäne und Maate jeden bei seinen Aufgaben. Denn, auch wenn einmal etwas nicht ganz so gut klappt, wie es soll, geht es doch vor allem um eines: Spaß haben. Wer Lust hat, an diesem unvergesslichen Abenteuer teilzunehmen, melde sich umgehend an. Es sind noch einige Plätze frei. Informationen gibt es unter www.grenzlandjugend.de, herbstsegeln@grenzlandjugend.de oder unter Telefon 0160-94934293.