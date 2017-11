Roetgen.

Eine kostbare Stunde Orgelmusik bescherte jetzt der Steinfelder Basilika-Organist Andreas Warler einer zahlreichen Zuhörerschar in der Kirche St. Hubertus in Roetgen. Die Wilbrand-Orgel konnte sich dabei in all ihren Möglichkeiten und zahlreichen Klangfarben präsentieren.