Amerikanischer Generalkonsul besucht Monschau

Monschau.

Begleitet von Sicherheitspersonal und Polizei besuchte der amtierende amerikanische Generalkonsul Michael R. Keller am Donnerstag die Tuchmacherstadt Monschau. Keller, der seit 2015 das Amt mit Sitz in Düsseldorf innehat, leitete von 2012 bis 2015 die Wirtschaftsabteilung der US-Botschaft in Paris.