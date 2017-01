Monschau.

Nach dem Erfolg der Alten Herren, die sich tags zuvor den Titel sicherten, wusste auch die Senioren-Mannschaft der Eicherscheider Germania zu überzeugen, in dem sie ebenfalls das Turnier um den Altkreispokal 2017 als Gewinner unter Dach und Fach bringen konnte. Das favorisierte Landesliga-Team besiegte im Finale in der Sporthalle in Monschau den A-Kreisligisten TV Konzen mit 3:1.