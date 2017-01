„Stark eingeschränkter Zuwachs an Wurzeln“

Der „personenzertifizierte“ Sachverständige Alexander Lehnen kommt nach intensiver Begutachtung der Stieleiche im Rotter Baugebiet Hahnbruch zu einer eindeutigen Bewertung, indem er die Fällung des Baumes empfiehlt. Unter anderem heißt es im Ergebnis: „Die Eiche befindet sich in ihrer Altersphase und weist eine mäßige Vitalität aus. Weitere Anzeichen für eine geminderte Vitalität ist der stark eingeschränkte Zuwachs an Wurzeln, Stamm, Starkästen und Wundholz. Am Stammfuß des Baumes ist eine glockenförmige Verbreiterung (Anzeichen für eine Holzfäule) sowie eine offene Höhlung festgestellt worden. Desweiteren weist die Eiche einen überdurchschnittlichen Anteil an offen liegenden Stark- und Grobwurzeln auf, da der Standort der Eiche bislang als Viehweide in Benutzung war. Durch die Hufe der Tiere wurden die sonst im Boden befindlichen Wurzeln freigelegt. Dies bedeutet, dass der Baum durch eine mangelnde Verankerung und eine Zersetzung der Wurzeln in seiner Standsicherheit stark beeinträchtigt ist. Die Stammfußfäule ist bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, so dass die Bruchsicherheit ebenfalls stark eingeschränkt ist.“