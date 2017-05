„Altbau plus“: Experten beraten an vier Tagen kostenlos

Roetgen. Ein „Altbau“ ist nicht nur das Gründerzeit- oder Fachwerkhaus, sondern kann auch erst 25 Jahre alt sein – zumindest aus Sicht der Energieberater. Denn dann sind die ersten Instandsetzungsmaßnahmen fällig, häufig beginnend mit der Heiztechnik, gefolgt von den Fenstern.

Weil aber Häuser ebenso individuell sind wie ihre Bewohner, sollte man genauer hinschauen, wie und wo dauerhaft Heizenergie eingespart werden kann. Die Architekten und Ingenieure des Vereins „Altbau plus“ sind bereits seit 13 Jahren mit Vorträgen und Aktionen in der Städteregion Aachen tätig.

Persönliche Beratung ist in der Regel nur in der Geschäftsstelle in Aachen möglich, im Juni sitzen die Experten jedoch an vier Tagen im Rathaus in Roetgen. Die Beratung ist kostenlos, und dauert etwa 30 Minuten.

Neben wertvollen Tipps gibt es für alle Beratenen ein praktisches Thermo-Hygrometer als Geschenk. Zur Terminvereinbarung und bei weiteren Fragen wird um Kontaktaufahme gebeten mit Altbau plus unter 0241/4138880 oder per E-Mail: info@altbauplus.de.

Beratungstermine im Ratssaal des Rathauses in Roetgen sind am Donnerstag, 1. Juni, 15–17 Uhr; Donnerstag, 8. Juni, 8.30–10.30 Uhr; Dienstag, 13. Juni, 8.30–10.30 Uhr und Dienstag, 27. Juni, 14–15.30 Uhr (offene Sprechstunde).