Woffelsbach.

Einer Fotoausstellung über die Motorisierung in Woffelsbach würden ein paar echte Autos aus vergangenen Tagen nicht schlecht zu Gesicht stehen. Das dachte sich auch der Woffelsbacher Dorfhistoriker Walter Lauscher, als er im historischen Backes in der Oberhausener Straße anlässlich der Veranstaltung „Ne Daach in Woffelsbach“ knapp 60 Fotos aus dem vergangenen Jahrhundert präsentierte, in deren Mittelpunkt der Beginn des aufkommenden Fahrzeugverkehrs im Dorf am Rursee steht.