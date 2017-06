Alljährliches Lager: Turnkinder zelten

Mützenich.

Das alljährliche Zelten für die aktiven Turnkinder des Mützenicher Turnvereins fand am vergangenen Wochenende statt. Samstag um 15 Uhr wurden 40 Kinder ab dem Vorschulalter vom Betreuerteam um Organisatorin Heike Steffens auf dem Sportplatz in Mützenich in Empfang genommen.