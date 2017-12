Kesternich.

Der VdK, im Jahre 1950 gegründet als „Verband der Kriegsbeschädigten“, erfüllt auch heute noch wichtige Aufgaben im sozialen Bereich, zum Beispiel in der Beratung behinderter Menschen. Eine aktive Ortsgruppe existiert in Kesternich, sie hat 132 Mitglieder. Zur Jahreshauptversammlung begrüßte der Vorsitzende Rainer Jansen fast 70 Personen, die am Mittwochabend die Gaststätte Jousten bis auf den letzten Platz füllten.