Vossenack - „Alle Jahre widder“: Jürgen B. Hausmann in Vossenack

Vossenack. Auch in diesem Jahr gastiert Jürgen B. Hausmann wieder in der Aula des Franziskus-Gymnasiums in Vossenack, diesmal mit seinem Weihnachtsspecial 2017: „ Alle Jahre widder“. Mit neuen Geschichten stimmt der Kabarettist auf die Festtage ein.

Denn zwischen Plätzchen backen, Weihnachtsgans und Silvesterpunsch darf natürlich auch eine gute Portion Humor nicht fehlen. Hausmann hat seine Beobachtungen und Erfahrungen wieder einmal in urkomische Anekdoten verpackt. Adventsfeiern und Familienfeste verwandeln sich so in äußerst witzige Bühnennummern, der Kampf mit der Lichterkette wird zur Slapstick-Einlage und der Weihnachtsbaum zum Vereinsvorsitzenden gekürt.

Hausmanns Kabarett entspringt den Wohnzimmern, Vereinsheimen und Hobbymärkten unseres Landes. Veranstalter der Aufführung am Donnerstag, 14. Dezember, 20 Uhr, ist der Kunst- und Kulturverein HöhenArt Hürtgenwald (www.hoehenart.de).

Vorverkaufsstellen: Babalu, Vossenack, Im Unterdorf 4, Telefon 02429/ 901886; Gemeindeverwaltung Hürtgenwald, Kleinhau, Telefon 02429/ 3090; Sparkasse Gey, Dürener Straße 44, Telefon 02421/ 1270; Bauerncafe Reinartz, Gey, Dürener Straße 10, Telefon 02429/ 9089793, Dürener Lokalanzeiger, Düren, Kaiserplatz 12-14, Telefon 02421/ 15567.