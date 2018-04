Nordeifel - Aktionstag Eifeler Sonntagsausflug rund um Vogelsang

Nordeifel. Mit Einzug des Frühlings lädt die Erlebnisregion Nationalpark Eifel, das sind Monschauer Land-Touristik e.V., Nordeifel Tourismus GmbH und Rureifel-Tourismus e.V., in Kooperation mit dem Nationalparkforstamt Eifel und Vogelsang IP zum Aktionstag „Eifeler Sonntagsausflug“ auf das Gelände nach Vogelsang ein am Sonntag, 29. April.

Frühaufsteher können bereits bei einer Sonnenaufgangswanderung um 7 Uhr in den Tag starten. Über den ganzen Tag hinweg stehen geführte Rundwanderungen mit zertifizierten Nationalpark-Waldführern auf dem Programm. Auch die Ranger und Junior-Ranger des Nationalparks Eifel bieten Touren für große und kleine Füße an. Überdies werden an verschiedenen Stationen auf einem markierten Rundkurs (12 Kilometer) Eifeler Geschichten und Anekdoten erzählt – ein Angebot, das sich insbesondere an Wanderer richtet, die lieber individuell unterwegs sein möchten.

Interessantes über Vogelsang und den Nationalpark Eifel können Gäste bei Geländerundgängen, Turmaufstiegen und bei einem Besuch der Ausstellungen „Wildnis(T)räume“ und „Bestimmung: Herrenmensch. NS-Ordensburgen zwischen Faszination und Verbrechen“ erfahren. Als besonderes Angebot ist an dem Aktionstag ein Kombiticket für beide Ausstellungen zum Preis von 8 Euro erhältlich.

Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, kann sich an dem Tag am Stand von „eifel.Rad“ ein Pedelec zum Preis von 4 Euro für eine individuelle Pedelec-Tour ausleihen. Verschiedene Tourenvorschläge sind vorab als GPS-Touren auf den Rädern vorprogrammiert. Mountain-Biker können das Streckennetz „freifahrt eifel“ im Rahmen einer geführten Tour um 12 Uhr mit dem erfahrenen MTB-Guide Benny Bommel erkunden.

Selbstverständlich können Gäste ihre Wanderung oder Radtour am 29. April 2018 auch individuell planen und gestalten und für einen Abstecher in Vogelsang IP vorbeikommen. Prominente Wege wie der Eifelsteig, der Wildnis-Trail oder die Eifel-Höhen-Route führen direkt zum Veranstaltungsort. Sichere und gute Orientierung bietet die Wanderkarte Nr. 50 Nationalpark Eifel des Eifelvereins.

Frühlingsmarkt ab 10 Uhr

Wer den Nationalpark Eifel aus einer anderen Perspektive näher erleben möchte, dem sind die an diesem Tag kostenfrei angebotenen Kutschfahrten im Planwagen über die Dreiborner Hochfläche empfohlen. Bei einem Frühlingsmarkt im Bereich des Adlerhofs präsentieren sich von 10 bis 17 Uhr zahlreiche Ausflugsziele und Freizeiteinrichtungen aus der Region sowie Anbieter der Regionalmarke Eifel.

Der Aktionstag Eifeler Sonntagsausflug „Frühlingstag im Nationalpark Eifel“ ist gut mit dem ÖPNV zu erreichen. Mit der Deutschen Bahn können Gäste bis Kall anreisen und von dort aus mit dem Bus nach Vogelsang IP fahren. Zudem erreichen sie Vogelsang IP mit dem Bus (teilweise mit Umstiegen) aus Richtung Aachen, Düren, Heimbach, Monschau, Schleiden und Simmerath.

Die genauen Fahrtzeiten und detaillierte Infos über den ÖPNV gibt es auf www.bahn.de. Gäste mit Gäste-Card haben freie Fahrt mit dem ÖPNV während ihres Aufenthaltes. Damit können sie in der Erlebnisregion und im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS) und des Aachener Verkehrsverbundes (AVV) Busse und Bahnen kostenlos nutzen.

Auch der Eifelsteig-Wanderbus ist an dem Tag in der Region im Einsatz. Ein Flyer mit allen wissenswerten Informationen ist bei den Veranstaltern, Partnern und in allen Tourist-Informationen in der Region erhältlich. Zudem informiert die Homepage www.erlebnis-region.de über den Aktionstag. Weitere Infos gibt es unter anderem bei der Monschauer Land-Touristik, Seeufer 3, Simmerath, Telefon 02473/ 93770, E-Mail: info@monschauerland.de, www.monschauerland.de.