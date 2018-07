Monschau - Ämterübergabe des RC Monschau-Nordeifel

Monschau. Bei herrlichem Wetter und bester Laune fand die diesjährige Ämterübergabe statt. Mehr als 60 Clubmitglieder, Partner, Freunde, Kinder, Gäste und Vertreter anderer Clubs sowie des Rotaract-Clubs Aachen sind der Einladung der neuen Präsidentin Claudia Mayer nach Monschau gefolgt.

Dieses Mal fand Ämterübergabe in der Historischen Senfmühle Monschau statt, wo die neu erbaute Lagerhalle eigens für das Event ausgeräumt und ganz in weiß hergerichtet wurde. Das Buffet kam aus der Küche des Restaurants Schnabuleum, an den Wänden konnte man die Fotos des Eifeler Wetter-Fotografen Andy Holz bewundern und die Musik wurden von Schülern des Inda-Gymnasiums präsentiert. Kamilla Leimes begeisterte mit ihrer Stimme, als sie Songs von Adele und anderen Künstlern vortrug.

„Idealismus und Realitätssinn“

Der scheidende Präsident Arthur Bierganz dankte den Mitgliedern seines Vorstandes mit einem liebevoll gestalteten Präsent, das an das gemeinsame rotarische Jahr erinnert und verabschiedete sich als Präsident. Unter Beifall der Anwesenden übergab er die Amtskette der neuen Präsidentin Claudia Mayer, die anschließend ihr Motto des Jahres – angelehnt an den großen Rotarier und Literaturnobelpreisträger Thomas Mann – erläuterte und an die rotarischen Werte, die die Gemeinschaft der Freunde ausmacht, erinnerte: „Idealismus und Realitätssinn“, und dies eingebettet in den Freundschaftsgedanken, der die Grundlage für die Arbeit ist, mit welcher der Rotary Club zum Wohle der Region wirken will.

Präsidentin Mayer erläuterte die Ziele der gemeinnützigen Aktivitäten, dabei sei es ihr wichtig, dass der Club auch künftig Ansprechpartner für solche Mitglieder der Gesellschaft ist, denen es nicht so gut geht. Zugleich wird der Schwerpunkt auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen in der Region liegen. Als nächste große Aktivität findet die beliebte Oldtimer Rallye am 1. und 2. September unter anderem auf dem Markt der Monschauer Altstadt statt, die der Club schon zum siebten Mal in Monschau veranstaltet.