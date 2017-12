Huppenbroich - Adventskonzert des Mandolinenorchesters in Huppenbroich

Huppenbroich.

In der Kapelle in Huppenbroich erklangen am Samstag weihnachtliche Klänge – das Mandolinenorchester hatte zum Adventskonzert eingeladen. Die kleine Kapelle war beinahe bis auf den letzten Platz gefüllt, und die Gäste lauschten andächtig der Musik und der Erzählung des Weihnachtsmärchens „Werdet wie die Kinder“.