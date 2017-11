Adventskalender des Lionsclubs liegt bereit

Nordeifel. Die Weihnachtszeit naht, das Jahr neigt sich dem Ende zu, es ist Kalenderzeit. Rechtzeitig hat ein prächtiger Adler das „Flagschiff“ des Lionsclubs Monschau, den Adventskalender 2017, eingeflogen.

Nachdem im vergangenen Jahr mit dem Verkauf von 2000 Kalendern alle Erwartungen übertroffen wurden, erscheint er in diesem Jahr in der gleichen Auflage. Unverändert dient als Cover die Fassade des prächtigen Monschauer Patrizierhauses Haus Troistorff, was einen hohen Wiedererkennungswert garantiert.

Dass im vergangenen Jahr alle 2000 Kalender verkauft werden konnten, beweist, so Karl Rambadt, Activity-Beauftragter und maßgeblicher Akteur der Kalenderaktion, die hohe Akzeptanz, die diese Aktion in der Bevölkerung genießt. Und die Menschen der Region beweisen mit dem Kauf des Kalenders, dass sie die Ziele des Lionsclubs Monschau unterstützen. Der Reinerlös des Kalenderverkaufs wird nämlich vollständig für soziale, aber auch schulische und Vereinsprojekte in der Region verwandt.

Mit dem Kauf eines Kalenders – unverändert zum Preis von 5 Euro – tut man jedoch nicht nur anderen Gutes. Mit etwas Glück geschieht auch den Käufern Gutes. Es können nämlich Gutscheine sowie Geld- und Sachpreise im Wert von 20 bis 120 Euro gewonnen werden. In diesem Jahr ist die Gewinnwahrscheinlichkeit mit 156 Gewinnen bei 2000 Kalendern noch höher als im vergangenen Jahr. Dies ist nur möglich, weil sich immer mehr Unternehmen und Geschäftsleute, deren Namen auf der Rückseite des Kalenders zu finden sind, mit ihrem Sponsoring in den Dienst der guten Sache stellen. Dafür sagt der Lionsclub Dank.

Die Verkaufsstellen

In folgenden Verkaufsstellen kann der Kalender erworben werden: In Monschau: Hans Benno Kaulard – Juweliere, Schlosscafé Royal, Historische Senfmühle; in Imgenbroich: Marienapotheke, Hans Benno Kaulard – Juweliere und Optik; in Konzen: Pauls – Garten- und Landschaftsbau – Floristik, Bäckerei Prümmer, Friseursalon Georg Rosenwick; in Simmerath: alle Apotheken, der Buchladen, Parfümerie Monheim, REWE-Markt Rieck, Schuhhaus Hilgers; in Lammersdorf: Bäckerei Prümmer; in Rollesbroich: Garten- und Landschaftsbau H. Müller (T. Heck); in Roetgen: Intersport Plum, Schuhhaus Plum, Bäckerei Prümmer; in Vossenack: Metzgerei Luysberg.

Die Veröffentlichung der Gewinnnummern erfolgt ab dem 4. Dezember unter anderem auf der Website des Lionsclubs Monschau und in den Eifeler Ausgaben der Tageszeitungen und im Wochenspiegel.

Die Ausgabe der Gewinne erfolgt ab Veröffentlichung der Losnummern bei Kaulard – Juweliere und Optiker in Imgenbroich, Triererstraße 221-225.

Der Weg zum Gewinn: Hinter jedem Kalendertürchen verbergen sich mehrere der vorgenannten Preise. Die persönliche Gewinnnummer (eine sechsstellige Kennziffer) findet man auf der Vorderseite des Kalenders rechts oben. Für jeden Tag und jeden Gewinn wird eine Kalendernummer ausgelost.

Eine andere Aktion des Lionsclubs ist ebenfalls in vollem Gange: der Losverkauf durch Schüler und Schülerinnen der Mädchenrealschule St. Ursula, des St.-Michael-Gymnasiums, der Sekundarschule Nordeifel, der Kalltalschule Lammersdorf, der Gemeinschaftsgrundschule Steckenborn, der katholischen Grundschule Simmerath und des Franziskus-Gymnasiums Vossenack. 17.000 Lose sollen „unters Volk“ gebracht werden – eine anspruchsvolle Aufgabe. Für die Mühen der Kinder und des Lehrpersonals dankt der Lionsclub allen teilnehmenden Schulen. Am Stand des Lionsclubs auf dem Weihnachtsmarkt können ebenfalls Lose erworben werden.Der Lionsclub ist übrigens seit 20 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt vertreten.