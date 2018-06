Monschau - Absolventinnen der Mädchenrealschule St. Ursula feiern ihren Abschluss

Monschau.

Ihren Abschluss feierten die 93 Absolventinnen der Bischöflichen Mädchenrealschule St. Ursula am Mittwoch in der Altstadt Monschau. Just zu der Stunde, als die deutsche Fußball-Nationalelf bei der WM in Russland scheiterte, feierten die jungen Damen gemeinsam mit ihren Lehrern und ihren Familien ihren ersten ganz großen Etappensieg im Leben.