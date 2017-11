Abschluss der Kindertheaterreihe mit „Die Mimosen“

Monschau. Abschluss der diesjährigen Kindertheaterreihe für Monschau, Roetgen und Simmerath: Das Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung der Städteregion Aachen präsentiert in Kooperation mit der Stadt Monschau ein Weihnachtsabenteuer.

Das Theater „Die Mimosen“ aus Düren tritt am 1. Dezember mit seinem Stück „Der Weihnachtstraum des Tannenbaums“ auf. Besucher ab vier Jahren dürfen sich auf ein „Tannical“ mit der krummen, aber sympathischen Edeltanne Harald freuen. Das Stück dauert rund 50 Minuten.

Zum Inhalt: Wie an jedem 23. Dezember greift Oberförsterin Rosi zur Axt, um im Wald ein paar Tannen für den Weihnachtsmarkt zu schlagen. Die Tannen in ihrem Forst sind berühmt für ihren schönen Wuchs. Nur ein Bäumchen fällt aus dem Rahmen und steht etwas krumm im Abseits. Es ist die Edeltanne Harald, die schon als kleines Bäumchen davon träumte, ein wunderschön geschmückter Weihnachtsbaum zu werden. Aber Rosi beschließt, ihn am Morgen des Weihnachtstages für ihren Kamin zu fällen. Harald wird Angst und Bange bei der Vorstellung, am nächsten Tag im Kamin zu landen. Aber es wäre nicht Weihnachten, wenn es nicht eine Hoffnung gäbe.

Die Vorstellung findet am Freitag, 1. Dezember, ab 15.30 Uhr in der Aula des St.-Michael-Gymnasiums Monschau statt. Tageskarten sind zum Preis von 4 Euro erhältlich, eine Kartenvorbestellung wird empfohlen. Ansprechpartnerin ist Christine Skrabal, Telefon 0241/5198-5155, E-Mail: christine.skrabal@staedteregion-aachen.de.