Abschied von der Schulzeit: Abiturienten erhalten Zeugnisse Letzte Aktualisierung: 27. Juni 2017, 11:17 Uhr

Vossenack. Die Verabschiedung der Abiturienten des Franziskus-Gymnasiums Vossenack findet am Freitag, 30. Juni, statt. Begonnen wird um 15.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Klosterkirche. Anschließend werden die Zeugnisse in der Aula verteilt.